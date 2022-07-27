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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» победил со счётом 5:0 в товарищеском матче

27 Июля 2022 • 22:45 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.70 8.50
13.08 19:30

Итальянский чемпион «Милан» камня на камне не оставил от австрийского «Вольфсбергера», выиграв со счетом 5:0. Так «Милан» ответил на поражение четырехдневной давности от венгерского «Залаэгерсега».

Два мяча в ворота австрийцев забил португальский форвард Леау, еще по одному на свой счет записали Ребич, Мессьяс и Габбия. В общей сложности Стефано Пиоли задействовал на поле семнадцать игроков. Свой следующий товарищеский матч «Милан» проведет в воскресенье против «Марселя».

Чемпионат Италии для «Милана» начнется 13 августа, в этот день команда Стефано Пиоли примет в домашнем матче «зебр» из Удине.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Вольфсбергер
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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