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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе не заявлен на матч «Брюгге» из-за переговоров с «Миланом»

23 Июля 2022 • 22:03 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

«Милан» медленно приближается к давно запланированному трансферу восходящей звезды из Бельгии.

Ещё в июне английский «Лидс» предложил 40 млн евро за Шарля де Кетеларе, но сам 21-летний игрок намерен перейти в «Милан». «Россонери» ведут активные переговоры с «Брюгге», постепенно добиваясь прогресса, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сегодня стало известно, что бельгийский клуб не внёс свою звезду в заявку на первый матч чемпионата против «Генка» – как раз из-за продолжающихся обсуждений с «Миланом».

Шарль де Кетеларе оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. На его счету восемь матчей за сборную Бельгии и более ста поединков в составе «Брюгге».

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Трансферы футбола - лето 2022 Шарль де Кетеларе
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