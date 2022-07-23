Де Кетеларе не заявлен на матч «Брюгге» из-за переговоров с «Миланом»

«Милан» медленно приближается к давно запланированному трансферу восходящей звезды из Бельгии.

Ещё в июне английский «Лидс» предложил 40 млн евро за Шарля де Кетеларе, но сам 21-летний игрок намерен перейти в «Милан». «Россонери» ведут активные переговоры с «Брюгге», постепенно добиваясь прогресса, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сегодня стало известно, что бельгийский клуб не внёс свою звезду в заявку на первый матч чемпионата против «Генка» – как раз из-за продолжающихся обсуждений с «Миланом».

Шарль де Кетеларе оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро. На его счету восемь матчей за сборную Бельгии и более ста поединков в составе «Брюгге».