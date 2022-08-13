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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Нас ждёт аномальный сезон»

13 Августа 2022 • 00:25 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.60 8.50
Через 18 ч. 19 мин.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли готовится к началу сезона, который он уже окрестил «аномальным». Дело в том, что впервые в истории чемпионат мира пройдет зимой - он начнется как раз тогда, когда в Европе обычно разгар национальных чемпионатов и группового раунда Лиги чемпионов. В этом году все это будет обрублено, слово выключателем, начнется Мундиаль, после чего все возобновится.

- Это будет аномальный сезон, с таким событием посреди года, как Мундиаль. Мне интересен этот чемпионат, для тех, кто не поедет на чемпионат мира, все будет просто, а вот для тех, кто туда поедет, потом будет куда сложнее, особенно для тех, кто пройдет далеко в Катаре, - цитирует Пиоли ITASportPress.

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Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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13.08  19:30 Милан ... Удинезе 1.41 4.90 8.00
13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 3.80 1.92
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
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