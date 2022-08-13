Пиоли: «Нас ждёт аномальный сезон»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли готовится к началу сезона, который он уже окрестил «аномальным». Дело в том, что впервые в истории чемпионат мира пройдет зимой - он начнется как раз тогда, когда в Европе обычно разгар национальных чемпионатов и группового раунда Лиги чемпионов. В этом году все это будет обрублено, слово выключателем, начнется Мундиаль, после чего все возобновится.

- Это будет аномальный сезон, с таким событием посреди года, как Мундиаль. Мне интересен этот чемпионат, для тех, кто не поедет на чемпионат мира, все будет просто, а вот для тех, кто туда поедет, потом будет куда сложнее, особенно для тех, кто пройдет далеко в Катаре, - цитирует Пиоли ITASportPress.