«Монца» лидирует в борьбе за Луиса Суареса, «Милан» не претендует на игрока

«Монца» остаётся главным претендентом на подписание нападающего Луиса Суареса.

По информации испанской прессы, 35-летний уругваец практически договорился с «Миланом», однако итальянские ресурсы опровергают эти сведения. Согласно многочисленным местным изданиям, единственный представитель Серии А, проявляющий интерес к знаменитому форварду, – новичок лиги «Монца».

Ранее агент Суареса сообщил о том, что его клиент хочет продолжить карьеру в Италии и уже отказался от перехода в турецкий «Фенербахче», который предлагал экс-звезде «Барселоны» и «Атлетико» порядка 6 млн евро в год.