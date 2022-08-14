«Хорошее начало» - Сакки прокомментировал первый матч «Милана»

Итальянский «Милан», выступающий в качестве чемпиона Италии, защиту титула начал с победы над «Удинезе» со счетом 4:2. Бывший тренер итальянского гранда Арриго Сакки, который тренировал «Милан» в лучший период его истории (1985-1991) прокомментировал начало чемпионата.

- Это только начало, но работа идет, видно, что механизмы еще нуждаются в отладке. Команда заслужила победу над «Удинезе», но игрокам надо быть более компактными. Защита, особенно в начале матча, показалась мне какой-то хрупкой. Скудетто? Ну, Скудетто уже есть на их футболках, если будут продолжать в том же духе, то такой футбол будет радовать, - цитирует Сакки ITASportPress.