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Чемпионат Италии. Серия А

Новичок «Милана» де Кетеларе отрёкся от сравнений с Кака и Хаверцем

06 Августа 2022 • 02:35 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.50 8.50
13.08 19:30

Атакующий полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе не слишком любит сравнивать себя с кем-либо.

Со слов Дивока Ориги, знающего де Кетеларе по сборной Бельгии, 21-летний новичок «россонери» представляет собой нечто между Кака и нынешней звездой «Челси» Каем Хаверцем.

Сам де Кетеларе такие сравнения не поддержал: «Возможно, он сравнил меня с Кака только потому, что тот тоже выступал за «Милан», или из-за его позиции на поле. Что касается Хаверца, думаю, мы не слишком похожи. Да, он тоже высокий, может играть на острие или под нападающим, тоже левша – в этом мы схожи, но на этом, пожалуй, всё. Я предпочитаю быть собой и показывать в каждом матче, кто я такой», – рассказал в интервью DAZN молодой хавбек, перешедший в «Милан» из «Брюгге» за 35 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Кака Дивок Ориги Кай Хаверц Шарль де Кетеларе
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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