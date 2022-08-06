Новичок «Милана» де Кетеларе отрёкся от сравнений с Кака и Хаверцем

Атакующий полузащитник «Милана» Шарль де Кетеларе не слишком любит сравнивать себя с кем-либо.

Со слов Дивока Ориги, знающего де Кетеларе по сборной Бельгии, 21-летний новичок «россонери» представляет собой нечто между Кака и нынешней звездой «Челси» Каем Хаверцем.

Сам де Кетеларе такие сравнения не поддержал: «Возможно, он сравнил меня с Кака только потому, что тот тоже выступал за «Милан», или из-за его позиции на поле. Что касается Хаверца, думаю, мы не слишком похожи. Да, он тоже высокий, может играть на острие или под нападающим, тоже левша – в этом мы схожи, но на этом, пожалуй, всё. Я предпочитаю быть собой и показывать в каждом матче, кто я такой», – рассказал в интервью DAZN молодой хавбек, перешедший в «Милан» из «Брюгге» за 35 млн евро.