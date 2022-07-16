Савичевич: «Остаюсь поклонником «Милана» благодаря своему сыну»

Черногорский нападающий Деян Савичевич выступал в составе «Милана» в первой половине 90-х годов прошлого столетия, запомнившись филигранной игрой и прекрасным голом в ворота «Барселоны» в финале Лиги чемпионов сезона 1993/1994. В интервью SportWeek он признал, что остается поклонником клуба, но больше благодаря своему сыну Владо.

- Остаюсь ли я поклонником «Милана»? Безусловно. Я - президент черногорской федерации футбола и тифози «Милана». Но еще большим тифози является мой сын Владо. Он состоит в клубе «Милан Подгорица», он бывает на матчах, и я очень рад, когда вижу его на трибунах, - ответил Савичевич.