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Чемпионат Италии. Серия А

«Самая европейская игра» - Сакки нахваливает «Милан»

30 Июля 2022 • 01:57 Комментировать
Милан
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Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, с именем которого связан самый успешный период в истории клуба (Сакки руководил «Миланом» с 1985 по 1991 год) восхищен игрой нынешней команды. Сакки считает, что «Милан» демонстрирует самый европейский стиль игры во всей Италии.

- Среди больших команд «Милан» - единственный клуб, который практикует европейский стиль, но ребятам надо научиться играть чуть компактнее. Между крайним защитником и крайним нападающим должно быть не более 30 метров, только так в игре будет синергия и чувство локтя. И прессинг, прессинг, прессинг - это ключ к успеху в сегодняшнем футболе, - цитирует Сакки La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Арриго Сакки
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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