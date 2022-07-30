«Самая европейская игра» - Сакки нахваливает «Милан»

Бывший наставник «Милана» Арриго Сакки, с именем которого связан самый успешный период в истории клуба (Сакки руководил «Миланом» с 1985 по 1991 год) восхищен игрой нынешней команды. Сакки считает, что «Милан» демонстрирует самый европейский стиль игры во всей Италии.

- Среди больших команд «Милан» - единственный клуб, который практикует европейский стиль, но ребятам надо научиться играть чуть компактнее. Между крайним защитником и крайним нападающим должно быть не более 30 метров, только так в игре будет синергия и чувство локтя. И прессинг, прессинг, прессинг - это ключ к успеху в сегодняшнем футболе, - цитирует Сакки La Gazzetta Dello Sport.