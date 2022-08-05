Пиоли: «Де Кетеларе может вырасти в гранда за два-три года»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли нахваливает Шарля де Кетеларе - бельгийского игрока, который стал самым дорогим приобретением «Милана» за последние три года. Пиоли уверен, что из молодого футболиста может вырасти гранд европейского уровня - и это, по его мнению, случится буквально в два-три года.

- В перспективе, через два-три года, он может стать грандом на европейском уровне. Он очень умен, понимает футбол, техничен, это видно по тому как он работает с мячом, как трогает его. Ориги сказал мне, что де Кетеларе - это что-то среднее между Хаверцом и Кака, - цитирует наставника «Милана» La Gazzetta Dello Sport.