В Серии А запретили футболки зелёного цвета

В последние годы многие итальянские команды начали использовать футболки зеленого цвета - в частности, это не только «Сассуоло», в котором зеленый является одним из клубных цветов, но и «Лацио», пусть и не в качестве основных. Однако в новом, начинающемся в августе сезоне, им придется отказаться от использования зеленого цвета для футболок. Причина - проблемы в телетрансляциях, игроки в зеленых футболках сливаются с цветом газона, что создает ненужную путаницу для операторов и для зрителей. Сделано лишь одно исключение, сообщает ITASportPress - третьи футболки «Милана», которые имеют зеленый цвет оттенка «милитари».

Сезон в Серии А начнется 13 августа.