«Лето прошло для «Милана» довольно спокойно, но им всё равно есть куда расти. Леау может стать ещё лучше. То же самое касается Тонали. Если говорить об «Интере», Лукаку в Италии делает большую разницу. Алессандро Бастони может стать великим защитником, но ему нужно работать для этого», – сказал Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.
Манчини: «Бастони может стать великим защитником, но ему нужно работать»
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от нового сезона Серии А. Наставник «скуадры адзурры» сравнил сильные стороны «Милана» и «Интера». По мнению Манчини, эти клубы вместе с туринским «Ювентусом» будут бороться за чемпионский титул.
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