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Чемпионат Италии. Серия А

Манчини: «Бастони может стать великим защитником, но ему нужно работать»

10 Августа 2022 • 16:16 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини поделился ожиданиями от нового сезона Серии А. Наставник «скуадры адзурры» сравнил сильные стороны «Милана» и «Интера». По мнению Манчини, эти клубы вместе с туринским «Ювентусом» будут бороться за чемпионский титул.

«Лето прошло для «Милана» довольно спокойно, но им всё равно есть куда расти. Леау может стать ещё лучше. То же самое касается Тонали. Если говорить об «Интере», Лукаку в Италии делает большую разницу. Алессандро Бастони может стать великим защитником, но ему нужно работать для этого», – сказал Манчини в интервью La Gazzetta dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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