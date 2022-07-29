Романо сообщил о переходе в «Милан» восходящей звезды сборной Бельгии

Шарль де Кетеларе в ближайшее время станет игроком «Милана».

После затяжных переговоров «Брюгге» и «Милан» достигли полного согласия по условиям трансфера 21-летнего атакующего полузащитника, докладывает инсайдер Фабрицио Романо. Сделка будет оформлена и подтверждена до конца текущей недели. Де Кетеларе договорился с «Миланом» о личных контрактных условиях ещё несколько недель назад. Соглашение рассчитано до 2027 года. Стоимость трансфера составит порядка 35 млн евро.

Шарль де Кетеларе провёл 120 матчей за «Брюгге» во всех турнирах, записав на свой счёт 25 забитых мячей и 20 результативных передач. В составе сборной Бельгии хавбек провёл 8 игр, в которых отличился один раз.