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Чемпионат Италии. Серия А

Браим Диас: «Милан» должен достойно выступить в Лиге чемпионов»

24 Июля 2022 • 02:33 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Атакующий полузащитник «Милана» Браим Диас поделился ожиданиями от послечемпионского сезона.

В прошедшей кампании «россонери» впервые за 11 лет выиграли Серию А, но не смогли преуспеть в Лиге чемпионов, покинув турнир после группового этапа.

«Я ожидаю, что наша команда станет ещё больше верить в свои силы, – рассказывает 22-летний испанец в интервью Diario AS, – и сможет не только побороться за 20-й чемпионский титул в Серии А, но и добьётся большего в Европе.

У нас есть и молодые, и опытные игроки. Последние прекрасно знают, что такое Лига чемпионов. Мы выиграли Скудетто, стали лучше и заслужили место в первой корзине при жеребьёвке, нам нужно просто верить в себя», – считает Диас, арендованный у мадридского «Реала».

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Браим Диас
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