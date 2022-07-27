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Чемпионат Италии. Серия А

Томори подтвердил, что собирается продлить контракт с «Миланом»

27 Июля 2022 • 10:55 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Защитник «Милана» Фикайо Томори сообщил, что ведёт переговоры о продлении своего контракта с «россонери», срок действия которого истекает летом 2025 года.

«Да, мы действительно ведём переговоры. Мне всё нравится в нынешнем клубе», — приводит слова Томори La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему защитнику проявляет «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что английский защитник перешёл в «Милан» из лондонского «Челси» летом прошлого года за 28 миллионов евро.

Всего в составе итальянской команды Томори провёл 62 матча, отметившись двумя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Фикайо Томори Трансферы футбола - лето 2022
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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