Томори подтвердил, что собирается продлить контракт с «Миланом»

Защитник «Милана» Фикайо Томори сообщил, что ведёт переговоры о продлении своего контракта с «россонери», срок действия которого истекает летом 2025 года.

«Да, мы действительно ведём переговоры. Мне всё нравится в нынешнем клубе», — приводит слова Томори La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что интерес к 24-летнему защитнику проявляет «Манчестер Юнайтед».

Напомним, что английский защитник перешёл в «Милан» из лондонского «Челси» летом прошлого года за 28 миллионов евро.

Всего в составе итальянской команды Томори провёл 62 матча, отметившись двумя забитыми мячами.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 50 миллионов евро.