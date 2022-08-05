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Чемпионат Италии. Серия А

Кьяер: «Ювентус» и «Интер» лучше «Милана»? В прошлом году все тоже так говорили»

05 Августа 2022 • 23:00 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.50 8.50
13.08 19:30

Центральный защитник «Милана» Симон Кьяер прокомментировал шансы своей команды в новом розыгрыше Серии А.

В прошедшей кампании «россонери» удалось выиграть Скудетто впервые за 11 лет.

«Да, фаворитами считаются «Ювентус» и «Интер». Я понимаю логику тех, кто так считает, поскольку наши конкуренты очень активно поработали на трансферном рынке, – рассказывает в интервью SportWeek Кьяер. – Однако в прошлом году было то же самое: главными претендентами на Скудетто называли не нас, а другие команды, но мы знаем, чем всё закончилось. Я убеждён, что «Милан» может стать ещё лучше», – заявил 33-летний датский футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Серия А Симон Кьяер
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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