Кьяер: «Ювентус» и «Интер» лучше «Милана»? В прошлом году все тоже так говорили»

Центральный защитник «Милана» Симон Кьяер прокомментировал шансы своей команды в новом розыгрыше Серии А.

В прошедшей кампании «россонери» удалось выиграть Скудетто впервые за 11 лет.

«Да, фаворитами считаются «Ювентус» и «Интер». Я понимаю логику тех, кто так считает, поскольку наши конкуренты очень активно поработали на трансферном рынке, – рассказывает в интервью SportWeek Кьяер. – Однако в прошлом году было то же самое: главными претендентами на Скудетто называли не нас, а другие команды, но мы знаем, чем всё закончилось. Я убеждён, что «Милан» может стать ещё лучше», – заявил 33-летний датский футболист.