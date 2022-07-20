Мальдини – о подписании де Кетеларе: «Мы уверены»

Технический директор «Милана» Паоло Мальдини прокомментировал исход встречи с представителями «Брюгге» по трансферу Шарля де Кетеларе.

Сегодня стороны провели переговоры в Бельгии. Вопреки ожиданиям, соглашение пока не достигнуто, однако Паоло Мальдини отметил значительный прогресс в сделке: «Да, мы уверены, – ответил технический директор «россонери» на вопрос о переходе 21-летнего бельгийца, добавив также, что сегодняшняя встреча прошла успешно и приблизила клуб к заветному трансферу.

Шарль де Кетеларе провёл 120 матчей за «Брюгге», записав на свой счёт 25 голов и 20 результативных передач.