Защитник «Фенербахче» Тиссеран может продолжить карьеру в «Удинезе»

«Удинезе» проявляет интерес к защитнику «Фенербахче» Марселю Тиссерану, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб предложил за 29-летнего футболиста 3 миллиона евро.

Действующий контракт игрока сборной Конго с турецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Тиссерана в 2,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе своей команды 27 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Удинезе» также подписал контракт с экс-защитником ЦСКА Якой Бийолом.