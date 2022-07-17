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Чемпионат Италии. Серия А

Защитник «Фенербахче» Тиссеран может продолжить карьеру в «Удинезе»

17 Июля 2022 • 10:55 Комментировать
Фенербахче
...
Умраньеспор
07.08 20:00

«Удинезе» проявляет интерес к защитнику «Фенербахче» Марселю Тиссерану, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, итальянский клуб предложил за 29-летнего футболиста 3 миллиона евро.

Действующий контракт игрока сборной Конго с турецким клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает Тиссерана в 2,8 миллиона евро.

В минувшем сезоне защитник провёл в составе своей команды 27 матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Удинезе» также подписал контракт с экс-защитником ЦСКА Якой Бийолом.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Фенербахче Марсель Тиссеран Трансферы футбола - лето 2022
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ФЕНЕРБАХЧЕ УМРАНЬЕСПОР
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