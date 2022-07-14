Источник: Яка Бийол стал игроком «Удинезе»

Защитник столичного ЦСКА Яка Бийол стал игроком «Удинезе». Новость об этом накануне сообщил журналист Альфредо Педулла на своем официальном сайте.

Как отмечает информатор, словенец подписал контракт с новой командой до конца июня 2027 года. Сумма сделки не называется. Ранее источник «Евро-футбола» сообщал о скором трансфере игрока. Агент футболиста отмечал, что официальную сделку игрока с клубом тормозят лишь некоторые юридические моменты.

В минувшем сезоне 23-летний оборонец провел в составе ЦСКА 30 матчей. Он отметился одним голом и тремя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 3.5 миллиона евро.