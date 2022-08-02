Саншеш устал ждать предложения от «ПСЖ» и готов отправиться в «Милан»

Португальский полузащитник «Лилля» Ренату Саншеш собирается перебраться в итальянский «Милан», об этом сообщает Sky sport Italia. Футболист устал ждать приглашения от «ПСЖ», который интересовался услугами Саншеша, и теперь склоняется к трансферу в «Милан».

Итальянская сторона готова выложить за него сумму в пятнадцать миллионов евро. Скорее всего, «Лилль» согласится на эту сумму, так как руководство клуба уже не надеется оставить у себя игрока, желающего уйти.

Чемпионат Италии в Серии А начнется 13 августа, в первом туре действующий чемпион «Милан» сразится дома с «Удинезе».