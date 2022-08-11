«Удинезе» отметит 50-й сезон в Серии А особым образом

«Удинезе» готовится к первому матчу нового сезона в Серии А, в стартовом туре фриулянцам будет противостоять «Милан» - действующий чемпион страны. В этом матче «Удинезе» сыграет в особых футболках, на которых поверх эмблемы клуба будет написано число 50.

Дело в том, что предстоящий сезон станет для «зебр» 50-м в Серии А. Клуб ни разу не становился чемпионом, но однажды, в сезоне 1954\1955, взял серебро, и еще дважды завоевывал бронзовые медали - сперва в сезоне 1997\1998, а затем в сезоне 2011\2012.

Купить эти особые, «юбилейные» футболки можно будет и простым фанатам клуба. Они изготовлены техническим спонсором «Удинезе» - компанией Macron.