Пиоли: «Отлично провёл каникулы»

Наставник «Милана» Стефано Пиоли рассказал о том, как провел каникулы после того, как в минувшем сезоне привел к чемпионскому титулу «Милан». Целых одиннадцать лет «россонери» не выигрывали чемпионский титул, но теперь ожидание осталось позади.

- Это были отличные каникулы, с семьей и с друзьями. Видел вокруг очень много молодежи в футболках «Милана». И почти все просили сделать фото, видео с ними. Это было очень приятно. Меня воодушевляет такой энтузиазм, - заявил Пиоли в интервью телеканалу DAZN.

Чемпионат Италии Серии А начнется 13 августа, в первом туре «Милан» сыграет с «Удинезе».