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«Милан» представил гостевые футболки на сезон 2022/2023, вдохновленные славными 80-ми годами

22 Июля 2022 • 22:01 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.38 4.70 8.50
13.08 19:30

Вернувший себе чемпионский титул в Серии А после одиннадцатилетнего перерыва «Милан» готовится к началу нового сезона. А накануне пресс-служба итальянского клуба опубликовала фотографии новых гостевых футболок «Милана» от компании Puma, дизайн которых навеян футболками сезона 1984/1985 - одними из самых любимых на памяти тифози.

Семь раз «Милан» выигрывал Кубок или Лигу чемпионов - и каждый раз футболисты клуба выступали в белых футболках. Этот факт особо подчеркнула пресс-служба клуба, которая представила футболки. Свой первый матч в этих футболках «Милан»сыграет уже в субботу, 23 июля - это будет игра против венгерского «Залаэгерсером».

 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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