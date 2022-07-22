«Милан» представил гостевые футболки на сезон 2022/2023, вдохновленные славными 80-ми годами

Вернувший себе чемпионский титул в Серии А после одиннадцатилетнего перерыва «Милан» готовится к началу нового сезона. А накануне пресс-служба итальянского клуба опубликовала фотографии новых гостевых футболок «Милана» от компании Puma, дизайн которых навеян футболками сезона 1984/1985 - одними из самых любимых на памяти тифози.

Семь раз «Милан» выигрывал Кубок или Лигу чемпионов - и каждый раз футболисты клуба выступали в белых футболках. Этот факт особо подчеркнула пресс-служба клуба, которая представила футболки. Свой первый матч в этих футболках «Милан»сыграет уже в субботу, 23 июля - это будет игра против венгерского «Залаэгерсером».