Де Кетеларе – о переходе в «Милан»: «Я ошеломлён»

Полузащитник Шарль де Кетеларе прокомментировал свой переход из «Брюгге» в «Милан».

21-летний бельгиец обошёлся «россонери» в 35 млн евро. Контракт рассчитан на пять лет.

«Как правило, я довольно спокойный человек, но, честно говоря, в данной ситуации я был несколько ошеломлён – просто не знал, как реагировать.

Говорят, ты не можешь представить, каково это – выступать «Милан», – пока не окажешься здесь и не прочувствуешь атмосферу.

Очень рад сделать следующий шаг. У меня, как у молодого игрока, были амбиции попробовать силы на высоком уровне в зарубежной лиге», – заявил футболист сборной Бельгии.