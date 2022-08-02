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Чемпионат Италии. Серия А

Де Кетеларе – о переходе в «Милан»: «Я ошеломлён»

02 Августа 2022 • 23:15 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.40 4.60 8.50
13.08 19:30

Полузащитник Шарль де Кетеларе прокомментировал свой переход из «Брюгге» в «Милан».

21-летний бельгиец обошёлся «россонери» в 35 млн евро. Контракт рассчитан на пять лет.

«Как правило, я довольно спокойный человек, но, честно говоря, в данной ситуации я был несколько ошеломлён – просто не знал, как реагировать.

Говорят, ты не можешь представить, каково это – выступать «Милан», – пока не окажешься здесь и не прочувствуешь атмосферу.

Очень рад сделать следующий шаг. У меня, как у молодого игрока, были амбиции попробовать силы на высоком уровне в зарубежной лиге», – заявил футболист сборной Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Милан Шарль де Кетеларе
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МИЛАН УДИНЕЗЕ
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