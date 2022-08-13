Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Каннаваро назвал своих фаворитов в Серии А

13 Августа 2022 • 16:59 Комментировать
Милан
...
Удинезе
1.45 4.60 7.00
Через 1 ч. 20 мин.

Через несколько часов в Италии начнется очередной чемпионат Серии А, это будет самое раннее начало чемпионата в истории Серии  А - впервые сезон начнется раньше, чем 15 августа. Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро поделился своим прогнозом на сезон.

Удивительно, но Каннаваро не верит в свой бывший клуб «Ювентус» - он считает, что «Юве» даже не сможет выступить лучше, чем в прошлом году, когда команда заняла четвертое место в турнирной таблице.

- «Милан» и «Интер», вот мои фавориты, в любом порядке. За ними будет «Рома». «Ювентус»? Они сделали пару интересных покупок, но потеряли Погба, и это нехорошо. Заменить Кьеллини и Дибалу будет непросто. «Ювентус» переживает перемены, это затягивается, - цитирует Каннаваро Corriere dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Милан Ювентус Фабио Каннаваро
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МИЛАН УДИНЕЗЕ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
13.08  19:30 Милан ... Удинезе 1.41 4.90 8.00
13.08  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 3.80 1.92
13.08  21:45 Монца ... Торино 2.95 3.25 2.55
13.08  21:45 Лечче ... Интер Милан 9.00 5.60 1.34
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Августа
17:57 · Италия. Серия А
​Моуринью рассказал, как он планирует изменить «Рому»
17:42 · Италия. Серия А
​Миранчук может дебютировать за «Торино» уже в субботу – россиянин в заявке
17:21 · Италия. Серия А
​Моуринью: «Как о фаворите в битве за чемпионство о «Роме» можно говорить лишь в случае, если разыгрываться будут 18 титулов»
17:18 · Италия. Серия А
Агент Миранчука: С «Торино» гибкий контракт, который устраивает всех
17:16 · Италия. Серия А
​Моуринью – о трансферах: «Для сезона без страха нам нужно что-то большее»
16:59 · Италия. Серия А
Каннаваро назвал своих фаворитов в Серии А
16:53 · Италия. Серия А
Клинсманн предупредил Лукаку
16:46 · Италия. Серия А
Впервые в своей истории Серия А стартует раньше 15 августа
16:12 · Англия. Премьер-лига
​Арнаутович высказался о срыве трансфера в «Манчестер Юнайтед»
15:43 · Италия. Серия А
Каннаваро: «Главной проблемой «Наполи» станет замена Кулибали»
15:29 · Италия. Серия А
​Агент объяснил, почему Миранчук не рассматривал варианты в России
15:01 · Италия. Серия А
Де Кетеларе начнёт в запасе матч с «Удинезе»
14:54 · Италия. Серия А
«Ювентус» в ближайшие дни сделает официальное предложение «Барселоне» по Депаю
14:28 · Италия. Серия А
Каннаваро оценил работу Моуринью в «Роме»
14:21 · Германия. Бундеслига
Де Лихт: «В прошлом сезоне я потерял уверенность»
Все новости
Рекомендуем