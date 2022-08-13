Каннаваро назвал своих фаворитов в Серии А

Через несколько часов в Италии начнется очередной чемпионат Серии А, это будет самое раннее начало чемпионата в истории Серии А - впервые сезон начнется раньше, чем 15 августа. Бывший обладатель «Золотого мяча» Фабио Каннаваро поделился своим прогнозом на сезон.

Удивительно, но Каннаваро не верит в свой бывший клуб «Ювентус» - он считает, что «Юве» даже не сможет выступить лучше, чем в прошлом году, когда команда заняла четвертое место в турнирной таблице.

- «Милан» и «Интер», вот мои фавориты, в любом порядке. За ними будет «Рома». «Ювентус»? Они сделали пару интересных покупок, но потеряли Погба, и это нехорошо. Заменить Кьеллини и Дибалу будет непросто. «Ювентус» переживает перемены, это затягивается, - цитирует Каннаваро Corriere dello Sport.