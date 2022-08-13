«Милан» впервые с 2010 года забил четыре мяча в первом матче чемпионата

Чемпион итальянской Серии А, «Милан», проводит свой первый матч в текущем сезоне. Команда Стефано Пиоли сражается с «Удинезе» и сумела переломить ход неудачно начавшейся игры. Несмотря на пропущенный гол, «Милан» в итоге забил сопернику четыре мяча, и такое с клубом случилось лишь во второй раз в 21-м веке.

Ранее «Милан» забивал четыре гола в первом матче чемпионата лишь в сезоне 2010\2011 - последнем чемпионском до прошлого. Тогда от команды, которой руководил Массимилиано Аллегри, пострадал «Лечче» - 4:0.

Следить за событиями матча первого тура итальянской Серии А между чемпионом прошлого сезона «Миланом» и «Удинезе» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.