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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» предложил новый контракт Тухелю

 
16 Августа 2022 • 10:51 Комментировать
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

Руководство лондонского «Челси» довольно сотрудничеством с главным тренером команды Томасом Тухелем. Согласно информации таблоида The Sun, «пенсионеры» намерены пролонгировать трудовое соглашение со специалистом.

Английский топ-клуб готов предложить наставнику новый долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2026 года. Стороны уже вступили в переговоры.

Срок действующего контракта Томаса с «пенсионерами» рассчитан до середины 2024 года.

В последнем матче «Челси» расписал мировую с «Тоттенхэмом» - 2:2. Следующий поединок лондонцы проведут на выезде против «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель
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