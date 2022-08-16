«Челси» предложил новый контракт Тухелю

Руководство лондонского «Челси» довольно сотрудничеством с главным тренером команды Томасом Тухелем. Согласно информации таблоида The Sun, «пенсионеры» намерены пролонгировать трудовое соглашение со специалистом.

Английский топ-клуб готов предложить наставнику новый долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2026 года. Стороны уже вступили в переговоры.

Срок действующего контракта Томаса с «пенсионерами» рассчитан до середины 2024 года.

В последнем матче «Челси» расписал мировую с «Тоттенхэмом» - 2:2. Следующий поединок лондонцы проведут на выезде против «Лидса».