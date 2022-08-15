Конте: «Не могу оставаться спокойным, когда вижу агрессию в свой адрес»

Две потасовки с участием тренеров «Тоттенхэма» и «Челси» стали самым зрелищным эпизодом и без того богатого на события лондонского дерби. Наставник «Тоттенхэма», итальянский специалист Антонио Конте, изложил свою точку зрения на произошедшее.

- Думаю, по телевидению было достаточно очевидно, что произошло. Когда я вижу агрессию в свой адрес, не могу оставаться спокойным. Я сержусь. С другой стороны, такие эпизоды показывают, как важны подобные матчи. И для команд, и для тренеров. Красную карточку мне арбитр показал сгоряча, он не разобрался в динамике эпизода, - цитирует Конте BBC Sport.