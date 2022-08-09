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Жоржиньо рассказал, как отреагировал на уход Сарри из «Челси» в 2019 году

09 Августа 2022 • 23:11 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
2.25 3.40 3.20
14.08 18:30

Полузащитник «Челси» Жоржиньо вспомнил свою реакцию на уход из клуба Маурицио Сарри, считавшегося его «футбольным отцом».

Итальянский хавбек сделал себе имя, выступая под руководством Сарри в «Наполи» и «Челси». В 2019 году пути наставника и футболиста разошлись.

«Когда он ушёл, я увидел в этом возможность многое доказать людям, – рассказывает Жоржиньо в интервью сайту «Челси». – Я хотел доказать, что они ошибались насчёт меня, утверждая, что я попал в «Челси» только из-за Сарри», – заявил 30-летний игрок.

В сезоне 2020/21 Жоржиньо помог лондонскому клубу завоевать Лигу чемпионов под руководством Томаса Тухеля.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Жоржиньо Маурицио Сарри
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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