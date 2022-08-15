Один из лидеров «Челси» получил травму

Один из лидеров средней линии лондонского «Челси» Нголо Канте получил повреждение по ходу вчерашнего поединка против «Тоттенхэма» в рамках второго тура английской Премьер-лиги.

Французский полузащитник под занавес встречи упал на газон, схватившись за заднюю поверхность бедра. После этого Томас Тухель убрал Канте с поля, выпустив вместо него Конора Галлахера.

В ближайшее время Нголо пройдет медицинское обследование, после которого станет известна степень серьезности травмы.

Напомним, что поединок между «пенсионерами» и «шпорами» завершился результативной ничьей со счетом 2:2.