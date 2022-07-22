Тухель прокомментировал ход переговоров по Кунде

Рулевой «Челси» Томас Тухель рассказал, как проходит работа над подписанием Жюля Кунде.

Центральный защитник «Севильи» является основной трансферной целью лондонцев. На 23-летнего игрока также претендует «Барселона», но именно «Челси» считается явным фаворитом в борьбе за француза.

«У меня нет новостей о Кунде, – рассказывает Тухель в интервью Sky Sports. – Я сообщу вам, когда что-нибудь прояснится. Вы говорите, что Кунде отказался от перехода в «Барселону» ради «Челси», но я не буду это комментировать.

Очевидно то, что нам нужно подписать ещё как минимум одного защитника», – заявил немецкий специалист.