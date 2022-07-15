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Тухель: «Играть против Стерлинга — это ужасно!»

15 Июля 2022 • 16:06 Комментировать (1)
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал о силных сторонах новобранца лондонской команды Рахима Стерлинга.

Напомним, в среду, 13 июля, «Челси» официально объявил о переходе 27-летнего вингера из «Манчестер Сити». Англичанин подписал с «синими» пятилетний контракт, а сумма трансфера составила 50 миллионов евро без учётов бонусов.

«Главная его сила — интенсивность и способность выдать огромное количество интенсивных забегов за матч. Мы играли против него, могу сказать, что играть против него — это ужасно!», — заявил Тухель.

В минувшем сезоне Стерлинг провёл в составе «Манчестер Сити» 47 матчей, в которых забил 17 голов и отдал девять результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Рахим Стерлинг Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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