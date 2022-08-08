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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тухель: «Челси» нужно омолаживать состав»

08 Августа 2022 • 02:03 Комментировать (1)
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Рулевой «Челси» Томас Тухель считает, что в скором времени команду придётся омолодить.

«Аспиликуэта, Тьяго Силва и Кулибали обладают огромным опытом – они отлично знают своё дело. Они хороши, поэтому мы доверяем им, но мы должны быть уверены, что в ближайшие годы у нас появится новое поколение сильных игроков. Необходим баланс, – приводит слова немецкого наставника Mail Sport. – Аспи – легенда, Тьяго по-прежнему очень важен для нас, а Калиду пришёл к нам, потому что мы считаем, что он ещё способен провести несколько лет на высочайшем уровне. Но им, как и нескольким нашим полузащитникам и вратарю, уже за 30», – отметил Тухель.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сесар Аспиликуэта Тьяго Силва Томас Тухель Калиду Кулибали
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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