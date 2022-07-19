«Реал» следит за ситуацией с Джеймсом

Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «Челси» Рису Джеймсу, сообщает Picón.

По информации источника, руководство «сливочных» следит за ситуацией с контрактом 22-летнего англичанина и готово побороться за подписание футболиста летом следующего года.

Действующее соглашение Джеймса с лондонским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство «синих» собирается продлить контракт со своим воспитанником.

В минувшем сезоне правый защитник провёл в составе «Челси» 39 матчей, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач.