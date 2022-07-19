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«Реал» следит за ситуацией с Джеймсом

19 Июля 2022 • 14:32 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Мадридский «Реал» проявляет интерес к защитнику «Челси» Рису Джеймсу, сообщает Picón.

По информации источника, руководство «сливочных» следит за ситуацией с контрактом 22-летнего англичанина и готово побороться за подписание футболиста летом следующего года.

Действующее соглашение Джеймса с лондонским клубом рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Англии в 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что руководство «синих» собирается продлить контракт со своим воспитанником.

В минувшем сезоне правый защитник провёл в составе «Челси» 39 матчей, забив шесть голов и отдав 10 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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