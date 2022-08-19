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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» - об оскорблениях Сона: «Есть идиоты, которые позорят клуб таким поведением»

 
19 Августа 2022 • 07:04 Комментировать
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

В лондонском «Челси» отреагировал на неприятный инцидент, который произошел во время матча второго тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2). Во втором тайме нападающий гостей Сон Хынмин подвергся расистским оскорблениям на «Стэмфорд Бридж».

«Мы негативно относимся к любым проявлениям расизма. Этому нет места ни в нашем клубе, ни в обществе. Однако еще есть идиоты, которые позорят «Челси» таким поведением. Мы проведем собственное расследование и установим личности болельщиков. После этого примет соответствующие меры», - говорится в сообщение «пенсионеров».

Следующий матч в Премьер-лиге подопечные Томаса Тухеля проведу на выезде против «Лидса».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сон Хынмин
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