«Челси» - об оскорблениях Сона: «Есть идиоты, которые позорят клуб таким поведением»

В лондонском «Челси» отреагировал на неприятный инцидент, который произошел во время матча второго тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:2). Во втором тайме нападающий гостей Сон Хынмин подвергся расистским оскорблениям на «Стэмфорд Бридж».

«Мы негативно относимся к любым проявлениям расизма. Этому нет места ни в нашем клубе, ни в обществе. Однако еще есть идиоты, которые позорят «Челси» таким поведением. Мы проведем собственное расследование и установим личности болельщиков. После этого примет соответствующие меры», - говорится в сообщение «пенсионеров».

Следующий матч в Премьер-лиге подопечные Томаса Тухеля проведу на выезде против «Лидса».