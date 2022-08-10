«Наполи» претендует на полузащитника «Тоттенхэма»

«Наполи» пополнил число претендентов на хавбека «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

Антонио Конте не планирует заигрывать 25-летнего француза в стартовом составе, поэтому «шпоры» готовы рассмотреть предложения по игроку. Как информирует знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, пригласить Ндомбеле намерен «Наполи». Неаполитанцам предстоит поспорить за полузащитника с испанским «Вильярреалом», также обозначившим свой интерес.

Танги Ндомбеле провёл вторую половину минувшего сезона в «Лионе» на правах аренды. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.