Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Наполи» претендует на полузащитника «Тоттенхэма»

10 Августа 2022 • 00:58 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
2.25 3.40 3.20
14.08 18:30

«Наполи» пополнил число претендентов на хавбека «Тоттенхэма» Танги Ндомбеле.

Антонио Конте не планирует заигрывать 25-летнего француза в стартовом составе, поэтому «шпоры» готовы рассмотреть предложения по игроку. Как информирует знаменитый инсайдер Фабрицио Романо, пригласить Ндомбеле намерен «Наполи». Неаполитанцам предстоит поспорить за полузащитника с испанским «Вильярреалом», также обозначившим свой интерес.

Танги Ндомбеле провёл вторую половину минувшего сезона в «Лионе» на правах аренды. Трансферная стоимость футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Наполи Танги Ндомбеле Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Августа
01:47 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» согласовали переход Рабио
01:24 · Англия. Премьер-лига
Джака считает, что быть футболистом куда труднее, чем многим кажется
01:10 · Англия. Премьер-лига
Половину своих голов в АПЛ Вернер забил в ворота одной команды
00:58 · Англия. Премьер-лига
«Наполи» претендует на полузащитника «Тоттенхэма»
00:14 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предложит почти 90 млн евро за Френки де Йонга
09 Августа
23:39 · Англия. Премьер-лига
Тухель хочет избавиться от двух атакующих игроков «Челси»
23:30 · Англия. Премьер-лига
Известный инсайдер рассказал, когда Алонсо перейдёт в «Барселону»
23:11 · Англия. Премьер-лига
Жоржиньо рассказал, как отреагировал на уход Сарри из «Челси» в 2019 году
22:58 · Англия. Премьер-лига
Пойет назвал идеального нападающего для «Челси»
22:37 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готовит официальное предложение по нападающему сборной Голландии
22:25 · Англия. Премьер-лига
Верратти может оказаться в «Манчестер Сити»
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 20 млн евро за полузащитника «Ювентуса»
21:04 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаст Бернарду Силву в «Барселону» только при определённых условиях
20:47 · Англия. Премьер-лига
«Лестер» не отпускает Фофана в «Челси»
20:21 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» завершает подписание левого защитника из Испании
Все новости
Рекомендуем