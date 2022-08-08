История второго по стоимости испанца: Как карьеру Кукурельи перевернула неожиданная аренда с правом выкупа за 2 миллиона евро

Марк Кукурелья стал вторым по стоимости испанским футболистом за всю историю. Однако всего этого могло бы не быть, не окажись он в «Эйбаре». Пришло время вспомнить ту историю.

Марк Кукурелья стоит 68 миллионов евро, по крайней мере именно столько, по данным СМИ, «Челси» заплатит «Брайтону» за защитника. Четыре года назад испанец был одним из тех молодых игроков, которые время от времени появлялись на тренировках первой команды «Барселоны». Рики Пуч, Миранда, Карлес Перес и Абель Руис были теми, кто завоевал похвалу в юношеских командах, а защитник всё ещё ждал возможности, которая так и не пришла. За два часа и пару встреч Кукурелья совершил поворот в своей жизни, который в итоге открыл дверь к тому, кем он может стать: вторым по стоимости испанским игроком в истории после Кепы.

Приближалось закрытие летнего трансферного окна 2018 года, и вдруг в жизни защитника появился «Эйбар». Спортивный отдел гипускоанского клуба, во главе которого стоит Фран Гарагарза, предложил тренеру Хосе Луису Мендилибару усилить позицию левого защитника. Тогда-то всё и изменилось. Два имени были даны на выбор тренеру: Даниэль Ласур и Марк Кукурелья – игроки «Сарагосы» и «Барселоны Б». Первый предпочёл остаться в своей команде. Последний скоро войдёт в историю мирового футбола.

«Мы думали, что команде нужно что-то другое. Коте играл на этой позиции, но мы решили, что нам нужно усилить. Мендилибар знал их обоих, и выбор был сделан быстро», – комментирует Гарагарза. Переговоры с «Барселоной» тоже прошли быстро. Кукурелья был взят в аренду с возможностью выкупа за два миллиона евро, а каталонский клуб мог выкупить его за четыре миллиона евро. Все были счастливы.

«Его игра была образцовой в то время. Он был работоспособным вингером со способностью сделать решающий пас и найти партнёра по команде. Он был быстр, хорошо держал мяч, у него было всё... кроме опыта. Это не имело значения», – говорит бывший спортивный директор «Эйбара». Мендилибар решил, учитывая то, как много он может привнести в игру, поставить Кукурелью перед защитником, чтобы он мог привнести в игру всё то, что уже показал в резервной команде «Барселоны». С самого первого момента он прекрасно вписался в коллектив, и его выступления неуклонно становились лучше.

«Это ноша, которая не быстрая, не сильная... Во всех тех метриках, что мы проводим с помощью всех тех программ, которые у нас есть, он не вписывается ни в одно измерение. Ты никогда не подпишешь его. Но это футболист, он очень умный, он хорошо принимает решения... это Марк Кукурелья», – похвалил игрока Мендилибар на пресс-конференции.

«Эйбар» быстро воспользовался условием выкупа, так же как и «Барселона» реализовала своё право на его обратный выкуп. «Эйбар» высоко оценил выступления игрока в 31 матче Ла Лиги, в которых он принял участие, что помогло команде финишировать в середине таблицы и принесло прибыль в размере двух миллионов евро.

Летом 2019 года «Барселона» вновь отдала Кукурелью в аренду, в данном случае в «Хетафе», у которого было право выкупа за 10 миллионов евро. Клуб из пригорода Мадрида им воспользовался, а потраченные средства выросли до 18,5 миллиона прошлым летом, когда защитника приобрёл «Брайтон». В свой первый год в Премьер-лиге он убедил всех настолько, что «Челси» согласился потратить 68 миллионов евро.

Такого впечатляющего роста 24-летнего игрока могло бы и не произойти, если бы летом 2018 года Фран Гарагарза не проделал свою обычную работу перед переговорами о любом трансфере, то есть не познакомился с игроком и не понял, что имеет дело с профессионалом в самом широком смысле этого слова.

Основано на материале Marca

Роман Андреев