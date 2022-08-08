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Вернер уже прилетел в Лейпциг

08 Августа 2022 • 23:26 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Кёльн
13.08 16:30

Нападающий «Челси» Тимо Вернер приблизился к возвращению в «РБ Лейпциг». Футболист уже прилетел в Германию, где пройдёт медосмотр и поставит подпись под контрактом с «быками». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, агенты Вернера согласовали все условия сделки между сторонами.

«Челси» получит за игрока порядка 20 миллионов евро. 26-летний футболист ранее блистал в Лейпциге и сборной Германии, но вот в Лондоне не заладилось. В прошлом сезоне Премьер-лиги он провел 21 матч и забил всего четыре мяча.

Добавим, что лондонский «Челси» в 2020 году заплатил за Тимо Вернера 63 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022
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РБ ЛЕЙПЦИГ КЁЛЬН
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