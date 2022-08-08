Вернер уже прилетел в Лейпциг

Нападающий «Челси» Тимо Вернер приблизился к возвращению в «РБ Лейпциг». Футболист уже прилетел в Германию, где пройдёт медосмотр и поставит подпись под контрактом с «быками». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, агенты Вернера согласовали все условия сделки между сторонами.

«Челси» получит за игрока порядка 20 миллионов евро. 26-летний футболист ранее блистал в Лейпциге и сборной Германии, но вот в Лондоне не заладилось. В прошлом сезоне Премьер-лиги он провел 21 матч и забил всего четыре мяча.

Добавим, что лондонский «Челси» в 2020 году заплатил за Тимо Вернера 63 миллиона евро.