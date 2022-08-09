Талантливый нападающий Беньямин Шешко официально стал игроком «РБ Лейпцига». По условиям сделки, словенец проведёт следующий сезон в своём нынешнем клубе «Зальцбурге», после чего присоединится к немецкому клубу летом 2023 года.
За игроком ранее гнался «Манчестер Юнайтед», который хотел заполучить форварда уже в это трансферное окно, но не стал платить требуемую сумму в размере 80 миллионов евро.
Шешко подписал с «РБ Лейпцигом» контракт до 2028 года. Вполне вероятно, что в следующем сезоне словенец заменит в клубе Кристофера Нкунку, который с большой долей вероятности уйдёт на повышение.
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