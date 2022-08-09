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Шешко стал игроком «РБ Лейпцига» официально

09 Августа 2022 • 12:16 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Кёльн
13.08 16:30
Талантливый нападающий Беньямин Шешко официально стал игроком «РБ Лейпцига». По условиям сделки, словенец проведёт следующий сезон в своём нынешнем клубе «Зальцбурге», после чего присоединится к немецкому клубу летом 2023 года.

За игроком ранее гнался «Манчестер Юнайтед», который хотел заполучить форварда уже в это трансферное окно, но не стал платить требуемую сумму в размере 80 миллионов евро.

Шешко подписал с «РБ Лейпцигом» контракт до 2028 года. Вполне вероятно, что в следующем сезоне словенец заменит в клубе Кристофера Нкунку, который с большой долей вероятности уйдёт на повышение.

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Евро-Футбол.Ру,
РБ Лейпциг Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022 Беньямин Шешко
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РБ ЛЕЙПЦИГ КЁЛЬН
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