Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Вернер назвал причины перехода из «Челси» в «РБ Лейпциг»

11 Августа 2022 • 02:16 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Кёльн
13.08 16:30

Вернувшийся в «РБ Лейпциг» нападающий Тимо Вернер объяснил своё решение.

26-летний форвард сборной Германии покинул «Челси» ради возвращения в «РБ Лейпциг», в котором зарекомендовал себя на топ-уровне до отъезда в Лондон.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не рассматривал предложения от других клубов. Однако, тщательно поразмыслив, я решил, что возвращение сюда – правильный вариант. Важную роль играет не только клуб, но и тренер: я поговорил с Доменико Тедеско, мы хорошо друг друга понимаем.

Конечно, я хочу сыграть на чемпионате мира в Катаре, надеюсь как можно лучше подготовиться к турниру – для этого мне необходима постоянная практика, чего не было в «Челси». Я выбрал семейную обстановку, чтобы не тратить время на обустройство», – поведал нападающий.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Тимо Вернер РБ Лейпциг
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ КЁЛЬН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Августа
02:16 · Англия. Премьер-лига
Вернер назвал причины перехода из «Челси» в «РБ Лейпциг»
01:26 · Англия. Премьер-лига
Рабио отказал «Манчестер Юнайтед»
00:46 · Англия. Премьер-лига
Хави намерен заблокировать продажу Обамеянга в «Челси»
10 Августа
23:43 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «МЮ»: «Рэшфорд вернётся на былой уровень»
23:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» заплатит около 15 млн евро за воспитанника «Барселоны»
22:41 · Англия. Премьер-лига
Артета собрал досье по всем проступкам Обамеянга
22:19 · Англия. Премьер-лига
Источник: Бернарду Силва по-прежнему хочет перейти в «Барселону»
22:08 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Алжира: «Марез в восторге от Гвардиолы»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Петржела уверен, что «Зенит» мог бы побороться за подписание Роналду
21:49 · Англия. Премьер-лига
Бельерин рвётся вернуться в «Бетис»
21:24 · Англия. Премьер-лига
Фофана настаивает на трансфере в «Челси», «Лестер» требует более 100 млн евро
21:15 · Англия. Премьер-лига
Вернер вёл переговоры с английским топ-клубом, прежде чем вернуться в «Лейпциг»
21:07 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» объявил о приобретении Диопа из «Вест Хэма» официально
20:36 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» усилился футболистом сборной Дании официально
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хочет сохранить Депая либо Обамеянга
Все новости
Рекомендуем