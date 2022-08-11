Вернер назвал причины перехода из «Челси» в «РБ Лейпциг»

Вернувшийся в «РБ Лейпциг» нападающий Тимо Вернер объяснил своё решение.

26-летний форвард сборной Германии покинул «Челси» ради возвращения в «РБ Лейпциг», в котором зарекомендовал себя на топ-уровне до отъезда в Лондон.

«Я бы солгал, если бы сказал, что не рассматривал предложения от других клубов. Однако, тщательно поразмыслив, я решил, что возвращение сюда – правильный вариант. Важную роль играет не только клуб, но и тренер: я поговорил с Доменико Тедеско, мы хорошо друг друга понимаем.

Конечно, я хочу сыграть на чемпионате мира в Катаре, надеюсь как можно лучше подготовиться к турниру – для этого мне необходима постоянная практика, чего не было в «Челси». Я выбрал семейную обстановку, чтобы не тратить время на обустройство», – поведал нападающий.