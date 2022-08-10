Половину своих голов в АПЛ Вернер забил в ворота одной команды

Нападающий Тимо Вернер, перешедший из «Челси» в «РБ Лейпциг», не раскрыл в полной мере свой бомбардирский талант на английских полях, но в матчах с «Саутгемптоном» всё было иначе.

За два года выступлений в «Челси» 26-летний немец 56 раз выходил на поле в поединках Английской премьер-лиги, отличившись голом десять раз. Пять из десяти голов – ровно 50% – были забиты в ворота «Саутгемптона». В четырёх матчах против «святых» форвард дважды отметился дублем и ещё однажды ограничился одним взятием ворота. Всем остальным командам Вернер забил либо по одному разу, либо не забил вообще.

Возвращение Вернера в «РБ Лейпциг» было официально подтверждено во вторник. Трансфер обошёлся «красным быкам» в 20 млн евро.