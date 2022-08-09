Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» готов продать Лаймера, но «Бавария» не хочет платить требуемую сумму

09 Августа 2022 • 09:55 Комментировать
РБ Лейпциг
...
Кёльн
13.08 16:30
Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер всё ещё может покинуть команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «быки» готовы продать хавбека, но «Бавария» пока не готова платить требуемую сумму.

Плюс ко всему, недавние выступления Марселя Забитцера заставили главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна задуматься о необходимости приглашения в состав ещё одного полузащитника.

По сведениям источника, пока всё идёт к тому, что Лаймер останется в «РБ Лейпциге» на следующий сезон. Напомним, что игроком ранее также интересовался «Манчестер Юнайтед».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария РБ Лейпциг Конрад Лаймер Трансферы футбола - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РБ ЛЕЙПЦИГ КЁЛЬН
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Августа
10:49 · Германия. Бундеслига
Коман рассказал, что думает о Мане
09:55 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» готов продать Лаймера, но «Бавария» не хочет платить требуемую сумму
09:34 · Англия. Премьер-лига
Вернер подписал с «РБ Лейпцигом» контракт до 2026 года
08 Августа
23:26 · Англия. Премьер-лига
Вернер уже прилетел в Лейпциг
20:52 · Германия. Бундеслига
​«Боруссия» подписала Модеста – он заменит Алле официально
19:57 · Германия. Бундеслига
​Анхелиньо перешёл в «Хоффенхайм» 1 официально
17:55 · Германия. Бундеслига
​Назван следующий клуб Шешко – это не «Манчестер Юнайтед»
15:57 · Германия. Бундеслига
​Левандовски извинился перед фанатами «Баварии» за свои слова
15:27 · Англия. Премьер-лига
Вернер обойдётся «РБ Лейпцигу» дешевле, чем предполагалось ранее
14:49 · Англия. Премьер-лига
Медосмотр Вернера в «РБ Лейпциге» назначен на вторник 1
13:53 · Германия. Бундеслига
Анхелиньо прошёл медосмотр в новом клубе
12:42 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» Дортмунд возобновила интерес к футболисту «Челси»
12:11 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд уже точно не подпишет Джеко
10:06 · Германия. Бундеслига
«Ювентус» готовится объявить о новом трансфере
09:58 · Англия. Премьер-лига
Вернер покинет «Челси» из-за конфликта с Тухелем
Все новости
Рекомендуем