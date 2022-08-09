«РБ Лейпциг» готов продать Лаймера, но «Бавария» не хочет платить требуемую сумму

Полузащитник «РБ Лейпцига» Конрад Лаймер всё ещё может покинуть команду в это трансферное окно. По информации от журналиста Кристиана Фалька, «быки» готовы продать хавбека, но «Бавария» пока не готова платить требуемую сумму.

Плюс ко всему, недавние выступления Марселя Забитцера заставили главного тренера «Баварии» Юлиана Нагельсманна задуматься о необходимости приглашения в состав ещё одного полузащитника.

По сведениям источника, пока всё идёт к тому, что Лаймер останется в «РБ Лейпциге» на следующий сезон. Напомним, что игроком ранее также интересовался «Манчестер Юнайтед».