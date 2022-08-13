​Вернер вернулся в «РБ Лейпциг» и сразу же забил

На днях Тимо Вернер покинул «Челси» и вернулся в «РБ Лейпциг». Форварду не понадобилось много времени на раскачку – он вышел в основном составе «быков» на матч чемпионата Германии против «Кёльна» и отметился голом на 36-й минуте. Вернер забил ударом метров с двадцати шести. Надо признать, что в этом эпизоде грубую ошибку допустил вратарь «козлов» Марвин Швабе. Он пытался не отбить мяч, а поймать его, но в итоге пропустил.

Напомним, что Тимо Вернер провёл в «Челси» два сезона. Настоящей звездой в западном Лондоне немецкий форвард так и не стал. В АПЛ Вернер запомнился главным образом упущенными моментами.