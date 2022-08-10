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Лукаку: «За год все забыли, что я умею делать на поле, но теперь у меня есть гнев»

10 Августа 2022 • 11:57 Комментировать
Лечче
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Интер Милан
10.00 5.50 1.30
13.08 21:45
Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал свой последний сезон в составе лондонского «Челси», где форвард отметился 8 голами в Английской премьер-лиге, после чего вернулся на «Джузеппе Меацца» на правах аренды.

«Этот опыт дал мне дополнительную мотивацию. За год все забыли, что я умею делать на поле, но теперь у меня есть гнев. Думаю, такой же гнев есть у команды, которая в прошлом сезоне не смогла защитить титул», – цитирует Лукаку Calciomercato.

Напомним, что Лукаку стоил «Челси» 113 миллионов евро. Бельгиец является самым дорогим трансфером в истории лондонского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку
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ЛЕЧЧЕ ИНТЕР МИЛАН
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