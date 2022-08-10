Лукаку: «За год все забыли, что я умею делать на поле, но теперь у меня есть гнев»

Нападающий миланского «Интера» Ромелу Лукаку прокомментировал свой последний сезон в составе лондонского «Челси», где форвард отметился 8 голами в Английской премьер-лиге, после чего вернулся на «Джузеппе Меацца» на правах аренды.

«Этот опыт дал мне дополнительную мотивацию. За год все забыли, что я умею делать на поле, но теперь у меня есть гнев. Думаю, такой же гнев есть у команды, которая в прошлом сезоне не смогла защитить титул», – цитирует Лукаку Calciomercato.

Напомним, что Лукаку стоил «Челси» 113 миллионов евро. Бельгиец является самым дорогим трансфером в истории лондонского клуба.