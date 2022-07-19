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Тухель: «Челси» планирует подписать ещё нескольких игроков»

19 Июля 2022 • 21:06 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
14.08 18:30

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался относительно работы своего клуба на трансферном рынке.

Состав лондонцев этим летом уже пополнили Рахим Стерлинг и Калиду Кулибали, приобретение которых обошлось «синим» почти в 100 млн евро. Однако Тухель планирует продолжить усиление состава: «У меня есть определённое представление, и я думаю, что нам нужно подписать ещё пару игроков для усиления состава. В прошлом сезоне мы стали третьими и сильно отстали от лидеров. Чтобы улучшить результаты или хотя бы не стать слабее, необходимо усиливаться», – заявил немецкий специалист.

По окончании прошлого сезона ряды «Челси» покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, а Ромелу Лукаку был отдан в аренду «Интеру».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Томас Тухель Трансферы футбола - лето 2022
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ЧЕЛСИ ТОТТЕНХЭМ
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