Тухель: «Челси» планирует подписать ещё нескольких игроков»

Главный тренер «Челси» Томас Тухель высказался относительно работы своего клуба на трансферном рынке.

Состав лондонцев этим летом уже пополнили Рахим Стерлинг и Калиду Кулибали, приобретение которых обошлось «синим» почти в 100 млн евро. Однако Тухель планирует продолжить усиление состава: «У меня есть определённое представление, и я думаю, что нам нужно подписать ещё пару игроков для усиления состава. В прошлом сезоне мы стали третьими и сильно отстали от лидеров. Чтобы улучшить результаты или хотя бы не стать слабее, необходимо усиливаться», – заявил немецкий специалист.

По окончании прошлого сезона ряды «Челси» покинули Антонио Рюдигер и Андреас Кристенсен, а Ромелу Лукаку был отдан в аренду «Интеру».