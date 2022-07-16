Менди: «Кулибали – не только отличный игрок, но и отличный человек»

Голкипер «Челси» Эдуар Менди прокомментировал приход в команду своего товарища по сборной Сенегала Калиду Кулибали.

Напомним, что 31-летний центральный защитник перебрался в «Челси» из итальянского «Наполи».

«Я знаком с Калиду уже некоторое время, и он был первым, кто поприветствовал меня в сборной Сенегала, когда меня впервые вызвали. Надеюсь, болельщики «Челси» смогут по достоинству оценить его умения на поле, но могу заверить, что Калиду – не только отличный футболист, но и прекрасный человек, который хорошо дополнит наш коллектив», – рассказал Менди в интервью официальному сайту «Челси».