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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кейн повторил рекорд АПЛ по количеству голов за один клуб

14 Августа 2022 • 21:47 Комментировать
Челси
2:2
Тоттенхэм
окончен

Центральным матчем второго тура английской Премьер-лиги стало лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Дважды по ходу игры «шпоры» оказывались в роли догоняющих, и дважды им удавалось сравнять счет. Второй раз этот сделал нападающий Гарри Кейн, причем уже в добавленное арбитром время матча.

Для Кейна этот гол стал уже 184-м в составе «Тоттенхэма» в рамках выступлений в английской Премьер-лиге. Это - повторение рекорда АПЛ по количеству голов за один клуб. Сейчас Кейн делит первое место с аргентинцем Серхио Агуэро, который забил 184 гола за «Манчестер Сити», но еще один гол выведет Гарри в единоличные лидеры. 

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гарри Кейн
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окончен Ноттингем Форест 1:0 Вест Хэм 4.20 3.65 1.87
окончен Челси 2:2 Тоттенхэм 2.25 3.40 3.25
15.08  22:00 Ливерпуль ... Кристал Пэлас 1.20 6.40 16.00
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