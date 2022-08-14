Кейн повторил рекорд АПЛ по количеству голов за один клуб

Центральным матчем второго тура английской Премьер-лиги стало лондонское дерби между «Челси» и «Тоттенхэмом». Дважды по ходу игры «шпоры» оказывались в роли догоняющих, и дважды им удавалось сравнять счет. Второй раз этот сделал нападающий Гарри Кейн, причем уже в добавленное арбитром время матча.

Для Кейна этот гол стал уже 184-м в составе «Тоттенхэма» в рамках выступлений в английской Премьер-лиге. Это - повторение рекорда АПЛ по количеству голов за один клуб. Сейчас Кейн делит первое место с аргентинцем Серхио Агуэро, который забил 184 гола за «Манчестер Сити», но еще один гол выведет Гарри в единоличные лидеры.