Тухель готов отпустить из «Челси» Пулишича и Зиеша

Главный тренер «Челси» Томас Тухель был бы не против кардинально перестроить атакующую линию команды. По информации от журналиста Джейкоба Штайнберга, после ухода Тимо Вернера в «РБ Лейпциг» немецкий специалист был бы также не против избавиться от Кристиана Пулишича и Хакима Зиеша.

Напомним, что на марокканца в данный момент претендует «Милан», который обсуждает с «Челси» аренду с правом выкупа. Тем не менее, сделка пока далека от завершения.

На Пулишича пока нет претендентов, но ситуация может измениться до закрытия трансферного окна. В случае ухода Зиеша и Пулишича, «Челси» может купить в атаку минимум двух новых игроков.