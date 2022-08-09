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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Жоржиньо всё ещё может оказаться в «Ювентусе»

09 Августа 2022 • 13:55 Комментировать
Челси
...
Тоттенхэм
2.25 3.40 3.20
14.08 18:30
Полузащитник «Челси» Жоржиньо до конца трансферного окна всё ещё может оказаться в «Ювентусе». По информации от журналиста Адама Ньюсона, ситуация будет зависеть от того, сможет ли «Челси» к тому времени приобрести нового полузащитника. Напомним, что «синие» несколько недель охотятся за Френки де Йонгом из «Барселоны».

У Жоржиньо остался всего год по соглашению с «Челси», поэтому итальянец бразильского происхождения должен быть доступен на рынке по сниженной цене.

Ранее Жоржиньо ударом с пенальти принёс «Челси» минимальную победу в матче первого тура Английской премьер-лиги против «Эвертона» на «Гудисон Парк».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Жоржиньо Фрелло Трансферы футбола - лето 2022
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