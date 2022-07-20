Джанлука Ди Марцио: «Челси» закрывает сделку по Кунде»

«Челси» близок к закрытию сделки по переходу в лондонский клуб защитника «Севильи» Жюля Кунде, сообщает известный журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, сумма трансфера 23-летнего француза составит 50 миллионов евро плюс бонусы. Сообщается, что сделка близка к завершению.

Ранее сообщалось, что защитника в своих рядах так же хочет видеть испанская «Барселона».

В минувшем сезоне Кунде провёл в составе «Севильи» 44 матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Франции в 60 миллионов евро.