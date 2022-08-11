​Конте не разрешает четверым игрокам «Тоттенхэма» тренироваться с командой

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте принял решение об отстранении четверых футболистов команды от работы в общей группе. Как сообщает Sport Bible со ссылкой на Evening Standard, речь идёт о Танги Ндомбеле, Джовани Ло Чельсо, Серхио Регилоне и Гарри Уинксе. Этим игрокам не разрешается тренироваться с командой – они работают только по индивидуальной программе.

Причина такого решения Антонио Конте заключается в том, что указанная четвёрка игроков не входит в его планы на наступивший сезон. «Тоттенхэм» будет стараться расстаться с игроками до закрытия летнего трансферного окна.